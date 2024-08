Corpo de homem encontrado morto no rio Mossoró é identificado

O homem que foi assassinado e teve seu corpo jogado nas águas do Rio Mossoró, foi identificado neste fim de semana no Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) unidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Trata-se de Rosielio Oliveira de Sousa, 31 anos, natural de Caucaia, estado do Ceará.

Ele foi encontrado morto boiando no Rio Mossoró, na região do bairro Ilha de Santa Luzia, no dia 22 de julho e até então estava no Itep pedente de identificação.

Os familiares entraram em contato com o ITEP no último sábado (03) a família saiu de Fortaleza/CE e veio à Mossoró para reconhecimento do corpo.