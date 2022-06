Governo anuncia doação de terreno para construção de um novo Quartel em PDF

Seguindo com o processo de interiorização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN), o Governo do Estado do RN, por meio da governadora e professora Fátima Bezerra, anunciou na tarde desta sexta-feira (03), a doação de um terreno para a construção de um novo quartel do CBMRN no município de Pau dos Ferros. O anúncio aconteceu na Escola Estadual 04 de Setembro, em Pau dos Ferros.

A construção da nova sede será realizada em uma área pertencente ao Estado do RN, situada na BR-405, ao lado da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e terá um investimento de R$ 1.219.645,23, por parte do Funrebom, do Corpo de Bombeiros Militar.

“Esse é mais um legado do nosso governo que trata a Segurança Pública como uma das nossas maiores prioridades. Todo o investimento é pensado para atender da melhor forma a população e gerar mais qualidade de trabalho para os bombeiros, seja no salvamento, no combate a incêndio e no serviço de atividades técnicas”, disse a Governadora Fátima Bezerra.

A apresentação em vídeo da sede foi realizada pelo sargento Wagner, do CBMRN. Assim como na outra unidade do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros, os serviços ofertados pela nova sede serão: combate a incêndio em todas as diferentes tipologias (incêndios florestais, residenciais, veicular), atuação em primeiros socorros, salvamento terrestre, salvamento veicular, salvamento em altura e salvamento aquático, bem como o serviço de atividades técnicas recém-implantado no município.

Ao lado da Chefe do Executivo Estadual, o anúncio foi comemorado pelo comandante-geral, coronel Luiz Monteiro Júnior. Ele ressaltou o momento diferenciado pelo qual a corporação está passando. Neste momento, a tropa é feliz e motivada, porque nossas demandas são atendidas pelo Governo”, pontuou, citando como exemplo o anúncio da construção de mais dois quartéis (Goianinha e Currais Novos), além da construção do Posto Avançado de Assu.

O evento ainda contou com a participação do Secretário de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, e demais autoridades.