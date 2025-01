Corpo de Bombeiros já salvou 71 pessoas vitimas de afogamento nas praias do RN

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) divulgou, nesta quarta-feira (16), o balanço dos primeiros 15 dias da Operação Verão 2025, reforçando o compromisso com a segurança dos banhistas ao longo dos 410 km de litoral do estado. Durante o período de 1º a 15 de janeiro, os guarda-vidas registraram 71 resgates de vítimas de afogamento nas áreas monitoradas. Infelizmente, foram contabilizados três óbitos. Um dado que reforça a importância da prevenção e dos cuidados na água.

No mesmo período do ano passado, os registros indicavam 24 resgates e nenhum óbito nas áreas supervisionadas, o que destaca um aumento expressivo na demanda por intervenções preventivas e de salvamento neste verão.

Para prevenir acidentes, os bombeiros já realizaram mais de 14 mil orientações ao público e 4.700 advertências neste início de temporada. Além disso, as ações de blitz educativas têm sido intensificadas nas rodovias de acesso ao litoral, nas pousadas, nos hotéis e diretamente nas praias de maior fluxo de turistas e veranistas.

“A prevenção é a chave para salvar vidas. Nosso trabalho não se limita aos resgates; buscamos conscientizar a população para que possam aproveitar o verão de forma segura. Em muitos casos, uma simples orientação pode evitar uma tragédia”, destacou o subcomandante-geral do CBMRN, coronel Franklin Araújo.

Outro fator crucial nas ações deste ano é a colaboração com o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), que tem atuado de forma determinante em resgates de difícil acesso e no apoio às operações de salvamento em áreas mais remotas.

Além do reforço humano, o CBMRN está investindo mais de R$ 500 mil em diárias operacionais, garantindo diariamente a presença de mais de 60 guarda-vidas nas principais praias do estado. Esse efetivo qualificado e dedicado tem sido fundamental para a segurança de milhares de banhistas que frequentam o litoral potiguar.

Por fim, o Corpo de Bombeiros reforça o pedido à população para que redobre os cuidados ao entrar na água, respeite as orientações dos guarda-vidas e evite situações de risco desnecessárias. Em caso de emergências, ligue imediatamente para o 193.