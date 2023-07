Corpo de Bombeiros inspeciona Nogueirão e o libera para jogos

SECOM/PMM

A Prefeitura Municipal de Mossoró conseguiu nesta quarta-feira (19) laudo técnico do Corpo de Bombeiros garantindo a liberação do Estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, permitindo assim sua reabertura para jogos com público a partir da data de hoje.

O estádio foi liberado pela equipe do Corpo de Bombeiros após diversas vistorias e avaliação das estruturas. Com isso, o Corpo de Bombeiros garantiu a liberação do estádio para 1.294 pessoas em três áreas distintas, atestando a capacidade do equipamento e segurança para todos os presentes.

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura participou de todas as avaliações, resultando na homologação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN), que atesta a capacidade de reabertura para jogos com público.

Desde o início das tratativas, a Secretaria de Infraestrutura realizou todos os reparos solicitados pelo Corpo de Bombeiros. Diariamente apresentou as informações solicitadas e atendeu às diligências do órgão estadual, até que houve nesta quarta a liberação da capacidade e consequentemente atestado de segurança das partes e setores do estádio.

A reabertura do Nogueirão possibilita a realização da partida entre Potiguar e Nacional de Patos, em Mossoró, que acontecerá no próximo domingo, dia 23, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série D.