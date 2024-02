Corpo de Alexei Navalny é entregue à família sem garantias de que funeral poderá ser realizado

Kira Yarmych disse que Lyudmila Navalnaya, mãe do opositor, estava em Salekhard, capital do distrito de Iamália-Nenetsia, região do Ártico onde seu filho morreu. Ele estava detido em uma das prisões mais duras da Rússia.

Há mais de uma semana, Lyudmila tentava recuperar os restos mortais de Navalny. Ela acusou as autoridades de chantageá-la, ameaçando deixar o corpo se decompor caso ela não concordasse com um funeral secreto ou em enterrá-lo no território da colônia penal onde cumpria pena de 19 anos de prisão por “extremismo”.

Os apoiadores do opositor e muitos líderes ocidentais acusaram Vladimir Putin por sua morte, alguns alegando homicídio, após três anos de detenção.

Se o funeral fosse público, poderia mobilizar numerosos apoiadores, o que seria embaraçoso para o regime de Vladimir Putin, que se prepara para uma nova vitória nas eleições presidenciais que serão realizadas entre 15 e 17 de março.

Na década de 2010, antes de a máquina repressiva cair completamente sobre ele, Navalny conseguiu mobilizar multidões, particularmente em Moscou, ganhando assim a posição de adversário número 1 de Vladimir Putin.

Desde o início da guerra contra a Ucrânia, a repressão na Rússia aumentou e dizimou praticamente toda a oposição.

Assassinato

As circunstâncias da morte de Alexei Navalny, que comoveu pessoas em todo o mundo, permanecem obscuras. Conforme o Serviço Prisional Russo, ele morreu após se sentir mal repentinamente “depois de uma caminhada”.

A certidão de óbito menciona uma causa “natural”, de acordo com apoiadores e familiares de Navalny, que rejeitam a versão oficial e pedem à polícia, aos militares ou aos membros dos serviços de segurança que lhes comuniquem qualquer informação sobre o “assassinato” do opositor.

Em troca, “prometemos uma recompensa de 20 mil euros e a organização de sua saída do país”, afirmam.

Vários países ocidentais, indignados com a morte de Navalny, acusaram o presidente russo, Vladimir Putin, de ser o responsável.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, chegou a acusar o presidente Putin de assassinato no sábado. “Putin afirma ser poderoso, mas líderes verdadeiramente poderosos não assassinam os seus oponentes”, disse ele em Kiev, durante uma coletiva de imprensa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por ocasião do segundo aniversário da invasão russa.

Putin não reagiu à morte de seu principal opositor, que sobreviveu milagrosamente a um envenenamento em 2020, pelo qual Putin também foi acusado, apesar de ter desmentido.

Os múltiplos julgamentos instaurados contra Navalny foram amplamente denunciados como sendo políticos e uma forma de punição por se opor ao governo russo.