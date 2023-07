Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em Patu

O corpo de Emilly Félix, adolescente de 15 anos, foi encontrado carbonizado por populares e pela Polícia Civil na zona rural de Patu, nesta quarta-feira (19). A menina estava desaparecida desde a noite de sábado (15), quando saiu de casa para encontrar a mãe em uma churrascaria do município.

Segundo a tia da adolescente, Ruth Félix, familiares e amigos que estavam nas buscas desde o início da desaparecimento, reconheceram o corpo a partir de pulseiras que ela usava.

Na terça-feira, 18, o principal suspeito de ter matado e queimado o corpo da jovem, Thalyson Vagner Dantas de Almeida, foi encontrado morto em uma pousada localizada no bairro Ouro Negro, em Mossoró.

Segundo investigação, Thalyson teria sido a última pessoa a ter contato com Emily e foi ouvido ainda na segunda-feira, 17. De acordo com a Polícia Civil, não haviam elementos que justificassem a prisão em flagrante ou pedido de prisão preventiva do suspeito no momento em que ele prestou depoimento.