Coronel Azevedo propõe título de Cidadão Norte-Rio-Grandense a Jair Bolsonaro

O deputado estadual Coronel Azevedo (PSC) apresentou nesta quarta-feira (12) a proposta de título de Cidadão norte-rio-grandense para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a proposição é justificada pela contribuição dada ao Rio Grande do Norte pelo presidente durante seu mandato até agora.

“Bolsonaro está para o RN como governador de fato, atuando de forma decisiva por liberação de verbas para enfrentamento da crise do coronavírus e para investimentos fundamentais para saúde, segurança, educação e infraestrutura”, disse o parlamentar.

Coronel Azevedo apresentou uma série de ações implementadas pelo Governo Federal para todo o País durante a atual pandemia, como distribuição de milhares de equipamentos de proteção individual, respiradores para todos os Estados, além dos recursos, que ultrapassam R$ 63 bilhões. “E tudo isso sem fazer alarde de ações nem exigir exame ideológico de ninguém, atendeu a todos”, completou o deputado.

Sobre o RN, relembrou o fato do Estado possuir atualmente dois ministros na equipe de Bolsonaro – Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Fábio Faria (Comunicações) -, destacando que esta é a primeira vez que dois potiguares participam do alto escalão do Governo Federal.

Outro motivo para a concessão do título de cidadão norte-rio-grandense a Bolsonaro, na opinião de Azevedo, seria a criação do auxílio emergencial, que destinou R$ 600 a população mais necessitada do país durante o período de quarentena.

ALRN