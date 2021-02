Coronel Azevedo é Homenageado com maior Honraria da Força Aérea Brasileira

O deputado Coronel Azevedo (PSC) foi homenageado, em solenidade realizada na tarde desta segunda-feira (1), na Base Aérea de Natal, com a Ordem do Mérito Aeronáutico, considerada a maior honraria concedida pela Aeronáutica.

Com a presença do Comandante da Ala 10, Brigadeiro Rivero; o Comandante da Base Aérea de Natal, Coronel Aviador Zampier; e o futuro Comandante da Ala 10, Brigadeiro Avellar, o parlamentar se disse emocionado em ser agraciado com a Ordem. “Tal homenagem muito me orgulha e renova meu compromisso com a Pátria”, declarou.

Para o Comandante da Ala 10, Brigadeiro Rivero, o deputado se destacou por sua atuação no Legislativo e também pela contribuição do mandato parlamentar junto à Força Aérea.

Ainda em sua fala, Coronel Azevedo declarou que está à disposição da FAB em seu trabalho na Assembleia Legislativa. ‘Minha gratidão à Força Aérea Brasileira, que são as asas que protegem o País, por me conceder tão importante e valorosa honraria”, concluiu.

Ascom/ALRN