Coronel Azevedo destaca doação de EPIs para operadores da Segurança e servidores da Saúde

Os operadores da Segurança Pública e servidores da Saúde vão receber Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) doadospela Assembleia Legislativa na terça-feira (02). São 141 mil litros de álcool líquido 70% e 25 mil unidades de máscaras cirúrgicas usadas no combate ao coronavírus.

O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, representou todos os parlamentares da Casa durante a entrega. “Fico feliz pela categoria que represento ter recebido essas doações para que possam desenvolver seu trabalho da melhor forma e com segurança na defesa do cidadão”, disse Coronel Azevedo.

O deputado destacou que em seus pronunciamentos tem falado a respeito do risco vivido pelos operadores de segurança pública que, assim como os servidores da saúde, estão na linha de frente de combate ao Covid-19.

Para Coronel Azevedo, o Governo não tem feito sua parte da forma devida, e o Legislativo tem buscado atuar para garantir condições de trabalho a esses servidores públicos da segurança e da saúde.

Ainda na entrega dos EPIs, também foi garantida a doação de repasse financeiro para custeio do funcionamento de leitos de UTI do Hospital da Polícia Militar. O investimento tem valor total de R$ 2,1 milhões e os leitos receberão pacientes em tratamento da doença.

O material para prevenção à Covid-19, tanto as máscaras quanto o álcool líquido 70%, deve manter o abastecimento nos próximos dois meses, período considerado mais crítico pelas autoridades sanitárias e de saúde no estado do Rio Grande do Norte.

Os equipamentos já estão sob coordenação das pastas das Secretarias de Saúde e Segurança Pública, estando aptas a serem usadas no trabalho diário.