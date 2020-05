Coronavírus: Brasil registra 3º recorde seguido de novos casos e ultrapassa França em mortes

Direito de imagem Andrea Rego Barros, Prefeitura de Recife

O Brasil registrou, em 24 horas, 33.274 casos de covid-19, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (30/5).

Trata-se do terceiro recorde seguido de novas infecções. O país havia registrado 26.417 na quinta-feira e 26.928 na sexta-feira. O índice atual é 23,5% maior do que o recorde anterior.

Com isso, o total de casos no país chegou a 498.440. São considerados casos recuperados ao menos 200.892.

O total de óbitos atingiu 28.834, com 956 novas mortes confirmadas neste sábado. Assim, o Brasil ultrapassou a França e tornou-se o quarto do mundo em mortes, atrás de Itália, Reino Unido e Estados Unidos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O Brasil é atualmente o segundo país do mundo em número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos. A taxa de letalidade da doença (ou seja, a relação entre mortes por casos confirmados) é de 5,8%.