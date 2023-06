Corinthians vence na Vila, ameniza clima ruim e afunda o Santos na crise

Globo Esporte

Com gols de Yuri Alberto e Ruan, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado dá ao Timão os primeiros pontos como visitante na competição. A equipe, que tinha perdido as cinco primeiras partidas fora de casa, era a única a não somar pontos longe de casa. Não é mais. Já o Peixe, muito vaiado pela torcida, está há nove jogos sem saber o que é vencer. A última vitória foi contra o Vasco, no dia 14 de maio. Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Sul-Americana, o Santos tem quatro derrotas e cinco empates nos últimos tempos. O Timão também vinha de uma sequência ruim, mas menor. Antes do triunfo desta noite eram três jogos sem ganhar, com duas derrotas e um empate. O fim do jogo ficou marcado por rojões atirados pela torcida do Santos no gramado, em protesto contra a má fase do time, e que fizeram o árbitro encerrar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo.

FIM DE JOGO NA VILA BELMIRO! 🙌🏼⚽ O Timão vence o Santos por 2 a 0 e garante os 3 pontos fora de casa! 🖤🤍 ⚽ Yuri Alberto

⚽ Ruan Oliveira#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Mcmxjns283 — Corinthians (@Corinthians) June 22, 2023

