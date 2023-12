Corinthians quer Gabigol: “Chegaremos a um acordo”

CNN Brasil

O Corinthians já tornou público o interesse na contratação do centroavante Gabriel Barbosa, do Flamengo, para a próxima temporada. Nesta quarta-feira (20), em entrevista ao Seleção SporTV, o presidente eleito do Timão Augusto Melo projetou os próximos passos na tentativa de contratar o jogador.

O dirigente abriu o tema afirmando que fatores financeiros não seriam um empecilho ao Corinthians nas negociações. Augusto Melo ainda projetou uma próxima reunião com o Flamengo e se diz otimista pelo acerto rápido.

“O Corinthians tem total condição, é um jogador que interessa a qualquer clube, tem a nossa característica e por que não? Tentar uma boa conversa, sentar do lado do Flamengo, há interesse dos dois lados. Seria muito bom para o Gabigol respirar novos ares, para o Corinthians ter um investimento desse, em termos de marketing, camisa. A gente vai chegar a um acordo se Deus quiser”, afirmou.

Um dos fatores que aumentam o interesse de Augusto Melo na contratação de Gabigol está ligado à personalidade do atacante. Em mais de uma oportunidade, disse que o camisa 10 flamenguista tem “a cara do Corinthians”

“Uma amizade, por enquanto é uma amizade bacana. Grande jogador, ídolo por onde passou, seria interessante ele estar nos ajudando em 2024. Costumo dizer que o Gabigol pela personalidade e qualidade tem a cara do Corinthians”, voltou a dizer.