Corinthians garante classificação na Libertadores; Bahia e Cruzeiro disputam 8ª vaga

ESPN Brasil

O Corinthians é mais um time garantido na próxima edição da CONMEBOL Libertadores. Com a derrota do Cruzeiro para o Palmeiras, a equipe paulista se garante matematicamente no torneio.

Com isso, sete das oito vagas brasileiras na principal competição de clubes do continente estão preenchidas.

Além do Timão, também estarão no torneio Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. Esses seis times disputarão a fase de grupos, enquanto o Corinthians irá para as fases preliminares.

A última vaga em aberto está sendo disputada por Bahia (8º colocado com 50 pontos e 14 vitórias) e Cruzeiro (9º colocado com 49 pontos e 13 vitórias).