Corinthians e Palmeiras empatam Dérbi de chances perdidas e expulsões no fim

Globo Esporte

Corinthians e Palmeiras empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, num Dérbi que não teve tantas emoções quanto de costume – o duelo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive, não ajuda muito nenhum dos rivais: o Timão não consegue abrir uma distância tranquila da zona de rebaixamento, enquanto o Verdão só tira um ponto em relação ao líder Botafogo, que perdeu neste fim de semana. Em campo, muita disputa e uma grande chance de cada lado: Weverton salvou chute de Maycon no primeiro tempo, e Cássio evitou gol quase certo de Breno Lopes no segundo. No fim, um expulso para cada lado: Maycon e Murilo, numa reta final que chegou a ter alguma emoção, mas nenhum gol.

Como fica?