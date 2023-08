Copa Feminina: veja os classificados para as oitavas de final

Globo Esporte

A Copa do Mundo Feminina conheceu nesta quinta-feira as duas últimas seleções classificadas para as oitavas de final. Pelo Grupo H, Colômbia e Marrocos deixaram a favorita Alemanha para trás e avançaram para a etapa de mata-mata.

Classificaram-se oito equipes europeias, uma sul-americana, uma da América do Norte, três da África, uma da América Central, uma da Ásia e outra da Oceania.