Copa do Nordeste: veja o ranking com todos os campeões

CNN Brasil

A Copa do Nordeste conheceu neste domingo (9) o campeão da edição 2024 do torneio. Com a vitória sobre o CRB nos pênaltis após perder por 2 a 0 no tempo normal, em Maceió, o Fortaleza garantiu o título da competição regional — no jogo de ida, os cearenses haviam vencido por 2 a 0, no Castelão.

Este é o terceiro título do Fortaleza na Copa do Nordeste, o que faz com que o clube empate no número de conquistas com o seu maior rival, o Ceará, campeão em 2023.

Até hoje, apenas nove equipes levantaram a taça do torneio. Os maiores campeões são Bahia e Vitória, cada um com quatro títulos.

Campeões da Copa do Nordeste