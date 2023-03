Copa do Nordeste: veja o que está em jogo para clubes em rodada final

Os outros clubes já classificados definem colocações para saber se terão vantagem de mando no mata-mata. As quartas serão disputadas em jogo único, com o 1º do grupo A enfrentando o 4º, e o 2º encarando o 3º. O mesmo acontece no grupo B.

No grupo A, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB já têm passagem garantida para a segunda fase, enquanto Sampaio Corrêa, Atlético-BA, Vitória e Fluminense-PI apenas cumprem tabela. Já na chave B, o Ceará é o único já classificado. ABC, Sergipe, Náutico e Santa Cruz disputam três vagas. CSA, Bahia e Campinense não têm mais chance.

Os jogos da rodada final: