Copa do Nordeste: Bahia fica no 1 a 1 com Vitória e não encosta no G4

Agência Brasil

Jogando com apoio da torcida na Arena Fonte Nova, o Bahia saiu atrás no clássico contra o Vitória, mas conseguiu o empate em 1 a 1 neste domingo (5), em partida da sexta e antepenúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Oswaldo abriu o placar para os visitantes aos oito minutos, e Jacaré garantiu o empate nos acréscimos da primeira etapa.

Não era o resultado que o Bahia almejava diante de 42.387 torcedores que lotaram o estádio. O Tricolor buscava os três pontos para se aproximar do G4 da chave B – os quatro primeiros se classificam às quartas de final. Agora segue em sétimo lugar, com cinco pontos, Para o Vitória o empate significou o adeus às quartas. O Rubro-Negro soma apenas três pontos, está em sétimo lugar no Grupo A, e não tem mais chances de avançar.

O Vitória precisou de apenas oito minutos para abrir o placar na Fonte Nova. A construção da jogada começou após a zaga afastar com precisão a cobrança de escanteio do Bahia. Quem recebeu a bola foi o atacante Thiago Lopes, que lançou Oswaldo nas costas da defesa adversária, em um contra-ataque de almanaque. O camisa 11 disparou sozinho, deixou os marcadores para trás e chutou na saída do goleiro Marcos Felipe. Na sequência, o Tricolor acordou na partida e botou pressão. Quase empatou com cabeçadas ao gol do volante Rezende e do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Depois, aos 33 minutos, em cobrança de falta em dois lances, Jacaré disparou um foguete em direção ao gol, mas Arcanjo espalmou e a bola acertou a trave. E coube a ele, camisa 29, empatar para o Tricolor dentro de casa. Já nos acréscimos, Jacaré mandar para o fundo da rede após receber cruzamento de Matheus Bahia.

No segundo tempo, as duas equipes partiram para o ataque. O Bahia quase virou o placar em duas boas oportunidades em sequência, com Léo Gamalho e Jacaré, mas sem êxito. Aos 24 minutos, em linda jogada individual, Railan deixa três marcadores do Bahia para trás, chuta de dentro da área, mas o goleiro Marcos Felipe evita o gol do Vitória. O jogo seguiu lá e cá, mas sem lances criativos terminou mesmo em 1 a 1.