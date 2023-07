Copa do Mundo: Inglaterra estreia com vitória magra sobre o Haiti

A Inglaterra estreou com vitória Copa do Mundo de futebol feminino, mas não da forma que se esperava, pois foi com um placar magro, de 1 a 0 sobre Haiti, em partida disputada na manhã deste sábado (22) no Estádio de Brisbane (Austrália), pelo Grupo D da competição.

As inglesas, que ainda buscam o primeiro mundial de sua história, são apontadas como uma das favoritas a ficar com o título, em especial após conquistarem pela primeira vez uma edição da Eurocopa feminina (em 2022 em final contra a poderosa Alemanha).

Apesar de garantir a superioridade no confronto, graças a uma estratégia baseada na posse de bola, a Inglaterra teve muitas dificuldades para superar a organizada defesa do Haiti. Assim, a vitória magra foi garantida apenas em gol em cobrança de pênalti, aos 25 minutos, de Georgia Stanway.

Goleada japonesa

Mais cedo, ainda na madrugada deste sábado, o Japão goleou Zâmbia por 5 a 0 no estádio de Waikato, na Nova Zelândia, pelo Grupo C. A vitória nipônica foi construída com gols de Miyazawa (dois), Tanaka, Endo e Ueki.

Agência Brasil