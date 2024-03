Copa do Brasil: veja datas e horários dos confrontos da segunda fase

CNN Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira (1º), a tabela detalhada com jogos e horários dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil.

Até então, 39 times estão classificados para a segunda fase do torneio. Resta apenas a definição de última uma equipe, que sairá do confronto entre Fluminense-PI e Fortaleza. O jogo, que acontecerá neste domingo (3), foi adiado a pedido do clube cearense após ataque sofrido pela delegação após o jogo com o Sport, no Recife, pela Copa do Nordeste.

A segunda fase da Copa do Brasil será disputada em jogo único, assim como na eliminatória anterior. No entanto, em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades.

Veja confrontos, datas e horários da segunda fase da Copa do Brasil