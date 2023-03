Copa do Brasil: Vasco x ABC-RN se enfrentam hoje em São Januário

O ABC se apega ao bom momento vivido no ano e espera surpreender o Vasco no Rio de Janeiro. O time potiguar também é ciente da importância da conquista da premiação de R$ 2,1 milhões para a sequência da temporada. O técnico Fernando Marchiori tem alguns problemas para armar a equipe, mas confia na força e na entrega do grupo.

Transmissão: SporTV e Premiere.