Copa do Brasil: ABC e América/RN estreiam nesta quarta, 21

A Copa do Brasil 2024 tem início nesta terça-feira (20). Representando o Rio Grande do Norte na disputa, ABC e América entrarão em campo na quarta-feira (21).

O ABC enfrentará o Treze-PB no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 19h30. O Árbitro será Jefferson Ferreira de Moraes GO; Árbitro Assistente 1, Tiago Gomes da Silva GO; Árbitro Assistente 2, Hugo Savio Xavier Correa GO; Quarto Árbitro, Willian Cacio de Oliveira PB.

O América enfrentará o Costa Rica-MS, no Laertão, em Costa Rica, às 20h30. O árbitro será Marielson Alves Silva BA; Árbitro Assistente 1, Jucimar dos Santos Dias BA; Árbitro Assistente 2, Patricia dos Reis do Nascimento BA; Quarto Árbitro, Augusto Domingos Borges Ortega MS.

Competição mais inclusiva do Brasil, a edição de 2024 vai estabelecer um novo recorde de premiação. As cotas de todas as fases foram reajustadas acima da inflação. Além da premiação milionária, o campeão garante vaga na Libertadores de 2025.

A primeira fase da Copa do Brasil contará com 80 clubes. Nessa etapa, serão 40 confrontos. As equipes que entram em ação neste primeiro momento classificaram-se por estaduais ou critérios estabelecidos por federações locais.

A definição do classificado vai se dar em jogo único, na sede da equipe em posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Em caso de empate, o time visitante avança no torneio.

Na segunda fase, esses 40 clubes se enfrentam também em jogo único, com uma mudança: se houver empate, a vaga será definida em cobranças de pênaltis.

Já a terceira fase será formada por 32 clubes – os 20 egressos das duas fases iniciais e mais os 12 times classificados diretamente por critérios técnicos, já com jogos de ida e volta, sistema que prosseguirá nas oitavas, quartas, semifinais e na decisão da Copa do Brasil.