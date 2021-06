Copa América: Uruguai derrota Bolívia e avança para quartas

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

O Uruguai garantiu a classificação para as quartas de final da Copa América após derrotar a Bolívia por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (24) na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com o triunfo, a Celeste Olímpica alcançou quatro pontos no Grupo A da competição.

Já para os bolivianos o revés complicou as chances de alcançar a classificação, permanecendo sem pontuar e dependendo do resultado da partida entre Chile e Paraguai, que acontece ainda nesta quinta a partir das 21h (horário de Brasília).

O triunfo uruguaio começou a ser construído na etapa inicial, quando, aos 39 minutos, Valverde tocou para Arrascaeta, que cruzou para a área, onde o zagueiro Quinteros marcou contra. Já aos 33 minutos do segundo tempo, Cavani bateu colocado para dar números finais ao confronto.

Na última rodada da fase de grupos da competição, o Uruguai enfrenta o Paraguai na próxima segunda-feira (28), dia no qual a Bolívia pega a Argentina.