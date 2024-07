Coordenadora dos hospitais regionais do Oeste destaca a importância do Tarcísio Maia para a população

Em uma entrevista à imprensa de Mossoró, a coordenadora dos hospitais regionais do Oeste, Viviane Lima, chamou a atenção da sociedade para a qualidade dos serviços oferecidos no Hospital Tarcísio Maia, que é uma referência para toda a região oeste, atendendo a 63 municípios. Segundo Viviane, o hospital conta com 200 leitos disponíveis para toda a região, além de serviços de tomografia 24 horas, atendimento de urgência e emergência neurocirúrgica, cirúrgica e de trauma. Ela destacou que quase 100% dos traumas tratados no Tarcísio Maia são resolvidos internamente. A coordenadora mencionou investimentos de quase 300 mil/mês em cirurgias ortopédicas que não eram realizadas anteriormente.

Viviane ressaltou que o Hospital Regional Tarcísio Maia está passando por reorganizações pós-pandemia, com 30 leitos, 29 leitos de UTI e leitos de estabilização na entrada. Além disso, o hospital se tornará uma referência na implantação da linha de cuidados para AVC. Ela destacou a importância do protocolo de trombólise para pacientes com AVC isquêmico e casos bem-sucedidos de tratamento.

“Nós temos o protocolo de trombólise feito para pacientes com AVC em tempo de janela oportuno, AVC isquêmico, casos exitosos do paciente chegar com o quadro de AVC e dois, três dias depois, o paciente ser reavaliado, ter sido trombolizado e sair sem sequela nenhuma. Então, é um processo de qualificação contínuo”, ressalta.

A coordenadora reconheceu as dificuldades do sistema de saúde, mas enfatizou que a equipe tem buscado enfrentá-las por meio do diálogo, parcerias e integração de serviços com a rede municipal e regional.

Viviane também mencionou que os problemas enfrentados pelo Tarcísio Maia não são exclusivos da unidade, ressaltando a importância da qualificação da rede de saúde regional para dividir responsabilidades e dar ao Tarcísio Maia o seu papel fundamental.

A coordenadora informou que todas as obras e mudanças no Tarcísio Maia estão sendo acompanhadas de perto pelo Ministério Público e outros órgãos responsáveis. Ela elogiou o cumprimento dos prazos pelo Governo do Estado em diversos setores, incluindo a contratação de 90 servidores efetivos.

“Os servidores foram convocados dia 13 de julho e têm 30 dias para se apresentarem. Foram convocados enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, TAS, que é o técnico de saúde e administrador, técnicos de radiologia, e alguns também servidores chamadas de vacância, que não estão envolvidas no TAC. Então a gente está aí fechando o prazo para a apresentação desses primeiros servidores, se não preencher as vagas negociadas dentro do TAC do Ministério Público, nós precisaríamos fazer outra chamada, porque a gente vai ter que ir andando com essa fila até que a gente lote a quantidade de servidores que a gente precisa”, explicou.

Durante o período das obras, apenas algumas urgências pediátricas específicas permanecerão no Tarcísio Maia, enquanto outros serviços serão transferidos para o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia. Viviane explicou que esses serviços não retornarão ao HRTM, já que o Hospital da Mulher funcionará 24 horas dentro do seu perfil de atendimento.

Além disso, ela mencionou uma obra de adequação estrutural no Hospital da Polícia para configurá-lo como um hospital cirúrgico com duas salas operacionais. A coordenação destacou o trabalho conjunto entre o Hospital da Polícia e a Polícia Militar na prestação de serviços durante a pandemia e agora na configuração cirúrgica

do hospital.