Coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar destaca que o Nordeste compreende 50% da produção do Brasil

Iniciada na manhã desta quinta-feira (16), a 2ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária (Fenafes) ocupará o Espaço Cultural, em João Pessoa, na Paraíba, até sábado (19), com entrada franca. O evento reúne cerca de 300 empreendimentos de agricultura familiar e economia solidária de todos os estados nordestinos e está sendo executado pelo Governo do Estado da Paraíba, em colaboração com a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido (Seafds). A abertura oficial, programada para logo mais, às 19h, contará com a presença do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar/MDA), da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e do secretário Alexandre Lima, titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (Sedraf-RN).

O evento conta com uma programação que busca apoiar ações externas à integração de políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável, oferecendo um espaço de diálogo sobre as iniciativas que impulsionam a agricultura familiar no Nordeste, com a presença de representantes governamentais e de movimentos sociais. Em sua segunda edição, a Fenafes é realizada por iniciativa da Câmara Temática da Agricultura Familiar (CTAF), do Consórcio Nordeste, que é presidida pela governadora Fátima Bezerra, e coordenada pelo secretário Alexandre Lima, desde sua criação em 2020.

Em entrevista à Secretaria de Comunicação (SECOM/PB), do Governo da Paraíba, Lima falou sobre a importância estratégica da realização da feira na região e como o evento busca fortalecer o cooperativismo solidário e o processo de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Ele ainda ressaltou que a agricultura familiar nordestina compreende 50% da produção do Brasil.

“A Feira Nordestina da Agricultura Familiar é hoje a maior feira da agricultura familiar do Brasil. O Nordeste é a única região do Brasil com essa capacidade de articulação e de integração e é a única região a realizar sua feira da agricultura familiar. Então, a Fenafes se reverte numa importância estratégica, porque reúne todos os estados do Nordeste, expressa e visibiliza o potencial da agricultura familiar, é um espaço de formação, é um espaço de mostrar para a sociedade nordestina a força e a pujança desse segmento que é a agricultura familiar, que é a grande responsável pela produção de alimentos. É importante frisar que a agricultura familiar do Nordeste compreende 50% da agricultura familiar do Brasil. É aqui no Nordeste que está a maioria dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil”, explicou Alexandre Lima.

A primeira edição da Feira Nordestina da Agricultura Familiar foi realizada em Natal, no Rio Grande do Norte, e nesse ano João Pessoa, capital da Paraíba, transformou-se na capital da Agricultura Familiar do Nordeste. Segundo o coordenador da CTAF, “os estados nordestinos têm feito um papel estratégico no fortalecimento da agricultura familiar, investindo fortemente nesse segmento, enquanto as políticas públicas do Brasil eram desmontadas, foi aqui na região, foi o Consórcio Nordeste que manteve a chama acesa, investindo fortemente e agora com a retomada do Brasil, com a recriação do MDA, com a volta do Governo Lula”.

E complementou: “É o momento de celebrar justamente esse novo momento de fortalecimento da agricultura familiar, onde todas as políticas públicas que até então tinham sido desestruturadas, estão sendo retomadas, de modo que a feira também tem esse espaço de celebrar essa integração e essa articulação do Consórcio Nordeste com o Governo Lula, com o ministro Paulo Teixeira, que inclusive vai estar participando da feira junto com a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que é justamente a gestora que acompanha a Câmara Temática da Agricultura Familiar”, disse o coordenador da CTAF do Consórcio Nordeste.

A Fenafes conta com a colaboração de diversos parceiros na organização e realização do evento, que espera receber estudantes, profissionais de diversas áreas, pesquisadores, agricultores familiares, extensionistas e específicos em geral ao longo dos quatro dias. Durante a feira, serão realizados eventos de formação, palestras, workshops e cursos abordando temas como acesso à terra, sistemas agroalimentares e produção de alimentos saudáveis, agroecologia, assistência técnica e extensão rural, acesso ao crédito, mudanças climáticas, acesso aos mercados, cooperativismo solidário e protagonismo feminino.

“Além de ser um grande espaço de formação, de capacitação, a Fenafes é também um espaço de venda da produção da agricultura familiar, demonstrando o quanto todos os estados nordestinos têm feito investimento maciço no processo de verticalização, de agroindustrialização da agricultura familiar. Quem vier para a feira, vai ver produtos agroindustrializados, produtos processados, produtos com valor agregado a partir do processo de beneficiamento e verticalização da produção, mostrando que para além dos produtos in natura, hoje as cooperativas de agricultura familiar estão organizadas, estão estruturadas para colocar seus produtos em qualquer tipo de mercado”, destacou Alexandre Lima.

Além de promover a agricultura familiar, a Fenafes também se configura como uma oportunidade para valorizar e divulgar a cultura do Nordeste, destacando os conhecimentos e a gastronomia que compõem a identidade da região. Os visitantes terão a chance de degustar pratos típicos na ala de alimentação “Sabores da Terra” e desfrutar de uma programação cultural diversificada, que inclui shows de artistas nordestinos e apresentações diversas ao longo do evento. Do Rio Grande do Norte, participam 26 empreendimentos.

A Fenafes tem a parceria da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba; Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz); Banco do Nordeste; Bom é na Feira/ Caixa Econômica Federal; Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida); Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura (IICA); Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (Procase); Banco Mundial; PB Rural Sustentável; Cooperar; Empaer; Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais; Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Paraíba (Fetag) e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

SERVIÇO:

*2ª Feira Nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária*

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo – João Pessoa

Data: 16 a 19 de novembro

Entrada Gratuita

Informações: @fenafes_agriculturafamiliar