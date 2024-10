Coopmed-RN anuncia paralisação de médicos em hospitais estaduais a partir de quarta 16

A Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte (Coopmed-RN) anunciou uma paralisação parcial dos médicos cooperados que atuam na rede pública de saúde estadual nesta quarta-feira 16. A decisão foi tomada em protesto contra o atraso no pagamento dos honorários referentes ao mês de maio de 2024, que ainda não foram quitados pela Secretaria de Estado.

A medida afetará hospitais como o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina), Hospital Regional do Seridó, Hospital Giselda Trigueiro, Hospital Dr. João Machado, Hospital Alfredo Mesquita (Macaíba) e Hospital Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros). A paralisação começa às 7h e seguirá as diretrizes estabelecidas pela cooperativa.

De acordo com a Coopmed-RN, mais de 300 médicos que atuam nas escalas de plantão dessas unidades estarão envolvidos na ação. Em nota divulgada na terça-feira 15, a cooperativa informou que orientações detalhadas serão enviadas aos profissionais, especificando a condução da paralisação em cada hospital.

A suspensão parcial dos serviços visa pressionar o Governo do Estado e pede a regularização dos pagamentos, além de assegurar os direitos dos médicos cooperados.