Cooperativa cancela paralisação em hospitais do RN após acordo com Sesap

Após reunião com a Sesap na tarde desta quarta-feira (12), a Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Norte (Coopmed-RN) decidiu pelo cancelamento da paralisação em hospitais do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Coopmed-RN, a secretaria firmou um acordo para pagamento aos honorários do mês de janeiro de 2024 e repasses atrasados.

A falta de repasses levaria médicos que prestam serviços nos seguintes hospitais a uma paralisação, segundo a cooperativa: Hospital Walfredo Gurgel (Clínica Médica, Cirurgia Geral, Torácica e Vascular), Hospital Pedro Bezerra – Santa Catarina (Clínica Médica e Cirurgia Geral), Hospital Regional do Seridó – Caicó (Clínica Médica), João Câmara (Enfermarias e UTI), Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal – Santo Antônio (Clínica Médica), Regulação SESAP, Giselda Trigueiro, Hospital Dr. João Machado, Hospital Alfredo Mesquita – Macaíba (UTI) e Hospital Regional Cleodon – Pau dos Ferros (Clínica Médica e Cirurgia Geral).