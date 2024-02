Cooperação entre Brasil e China para a mecanização da Agricultura Familiar se fortalece

L

Neste sábado (3), na reitoria da UERN em Mossoró, iniciou um diálogo sobre o projeto de instalação de um Centro Internacional para pesquisa sobre mecanização agrícola. A reunião contou com a participação do Governo do RN – representado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) -, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e da Comitiva Chinesa com representantes da Universidade Agrícola da China (UAC).

Inicialmente, será instalada uma residência visando acompanhar, analisar dados e avaliar o desempenho das máquinas que foram doadas pela China e que serão utilizadas por pequenos produtores. Esse modelo replica o trabalho que a UAC já realiza na China, conforme explicou Yang Minli, professora, pesquisadora e coordenadora geral do Projeto de Mecanização da Agricultura Familiar.

A primeira tarefa da residência, conforme a professora Minli, seria fazer uma avaliação das máquinas, mas não se limitará a isso. “Na China, temos como objetivos promover melhorias na vida dos agricultores, formar, oferecer orientação e contribuir para a resolução de problemas. Esse é um formato que traz desenvolvimento para os agricultores e também dos pesquisadores e alunos da universidade”, ressaltou Yang Minli.

A residência se apresenta como um projeto de curto prazo, que terá início ainda no primeiro semestre de 2024, possibilitando que professores e estudantes chineses possam acompanhar as primeiras avaliações do uso dos equipamentos em campo. Dentro de um planejamento maior de intercâmbio e trocas perenes sobre mecanização entre Brasil e China, há a também uma proposta de implantação de um Centro Internacional de Mecanização Agrícola ou de Agricultura Inteligente.

Para tanto, uma parceria seria desenvolvida entre instituições de ensino, órgãos governamentais e terceiro setor. De antemão, a reitora da UERN Cicília Maia manifestou a possibilidade de que a universidade disponibilize um terreno para a construção desse Centro. A iniciativa converge com a expectativa de implantação de um novo campus em Apodi, cidade que já abriga um pólo de ensino à distância da UERN, “que oferta cursos que podem contribuir para essa construção coletiva sobre Agricultura Familiar”, afirmou a reitora.

“Percebo que a criação da unidade de testagem de maquinário da Agricultura Familiar em Apodi é uma grande oportunidade de, a partir de um interesse em comum, contribuirmos para o desenvolvimento deste tema na região. A UERN – assim como outras instituições de ensino do RN e do Nordeste, que podem ser envolvidas – possui diversos profissionais, de diversas áreas, que podem ajudar para que esse tema avance em termos de pesquisa e fazer com que realmente sirva para mudar a vida das pessoas”, afirmou Alexandre Lima, secretário da Sedraf e professor da UERN.