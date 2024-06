Convite – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Convite

A ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORO –ACJUS – instituição declarada como patrimônio histórico e cultural imaterial no âmbito de Mossoró através da Lei.4.140/27/05/2024, assim como declarada de utilidade pública no Estado do Rio Grande do Norte pela Lei 10.047/2016 e no município de Mossoró – Lei 3.479/16, uma das mais importantes instituições literárias, cientificas, culturais e sociais do Brasil, tem o máximo prazer em CONVIDAR Vossa Senhoria e Digníssima Família para solenidade de posse da sua diretoria executiva, conselho fiscal e departamentos – biênio 2024/2028, evento a ser realizado no próximo dia 12/07/24 – (sexta-feira) a partir das 17h – tendo como espaço o plenário da Câmara Municipal de Mossoró.

Serão empossados, respectivamente, os seguintes acadêmicos:

Presidente: Jose Wellington Barreto.

1º – Vice-presidente: Antônio Clovis Vieira. 2º – Vice-presidente: Vanda Maria Jacinto. Secretário geral: Everkley Magno Freire Tavares.

Secretário adjunto: Francisco Canindé Maia.

1º – Tesoureiro: Ricardo Alfredo de Souza. 2º – Tesoureiro: Antônio Marcos de Oliveira.

Conselho fiscal titulares: Franci Francisca Dantas, Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Afrânio de Oliveira Leite.

Conselho fiscal suplentes: Geraldo Maia do Nascimento, Raimundo Antônio de Souza Lopes e Joana Darc Fernandes Coelho.

Departamento de relações internacionais: Charles Lamartine de Sousa Freitas, Welma Maria Ferreira de Menezes e Francisco Péricles de Amorim.

Departamento de relações institucionais:

Taniamá Vieira da Silva Barreto, Francisco Marcos de Araújo e Catarina Lima Vitorino.

Departamento de editoração:

Joana Darc Fernandes Coelho, Josafá Inácio da Costa e Raimundo Antônio de Souza Lopes.

Departamento de eventos:

Vanda Maria Jacinto, Franci Francisca Dantas e Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Departamento Histórico-cultural:

Wilson Bezerra de Moura, Laíre Rosado Filho e Zélia Macedo Heronildes Departamento de imprensa:

Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Laíre Rosado Filho e Ricardo Alfredo de Souza.

Departamento de controle patrimonial: Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho,

Petronilo Hemetério Filho e Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo