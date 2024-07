Convenção confirma nomes de Maciel e Graça à Prefeitura de Cerro Corá

A presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, participou nesta sexta-feira, 26, da convenção municipal partidária em Cerro Corá, que oficializou Maciel e Graça, ambos do MDB, como candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente.

A lista de candidatos do PSB é a seguinte: Leila Guedes, Lusiara Vieira, Ozair Santos, Santos Capote, Vagton Arroz, Vitória Silva, Vivaldo Evaristo, Zeca Araújo.

Para a presidente estadual, o crescimento do partido começa com a formação dessa lista de candidatos que irão promover a missão do PSB, que é, sem dúvida, a justiça social”, afirma Larissa.