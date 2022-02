Consumidores podem pagar conta de luz por PIX

Com o objetivo de avançar na digitalização do atendimento aos usuários, a Neoenergia Cosern ampliou a possibilidade de pagamento das faturas por meio do pix. A opção está disponível para os clientes que solicitarem a segunda via das faturas no WhatsApp.

Antes, a opção estava disponível apenas para quem cadastrava a fatura para recebimento por e-mail. Com a atualização, o bot envia o código no formato “cópia e cola” diretamente pelo aplicativo de mensagens, de maneira automatizada.

“Estamos sempre inovando para garantir agilidade, praticidade e segurança aos nossos clientes. Desde o primeiro dia que o Branco Central lançou o PIX que nós já oferecemos o serviço de pagamento aos potiguares, de forma pioneira no Brasil”, reforça Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Cliente da Neoenergia Cosern.

Além da segunda via das faturas, o código PIX pelo WhatsApp também será disponibilizado para os serviços de consulta e negociação de débitos e de religação. Em 2021, a companhia recebeu cerca de 35 mil faturas pagas nessa modalidade.

O pagamento das faturas pelo PIX faz parte de um conjunto de mais de 70 serviços oferecidos pela distribuidora potiguar meio de canais de atendimento digitais, com assistente virtual no WhatsApp e no Facebook Messenger e uso da tecnologia chatbot. Por meio desse sistema, é possível, por exemplo, solicitar desde a segunda via da fatura até avisar sobre falta de energia.