Consumidores devem continuar economizando após mudança da bandeira tarifária

O Ministério das Minas e Energias (MME) anunciou que, a partir do próximo dia 16 de abril, entra em vigor a Bandeira Tarifária Verde, sem cobrança extra na conta de energia. Desde setembro de 2021, estava sendo aplicada a Bandeira Tarifária Escassez Hídrica, que representava acréscimo de R$ 14,20, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Mesmo com a volta da Bandeira Tarifária Verde, o consumidor não pode relaxar na economia de energia elétrica. Por isso, a Neoenergia Cosern, distribuidora de energia elétrica do estado, está reforçando a série de dicas de economia que divulga permanentemente e que podem ajudar os clientes a adotarem hábitos de consumo conscientes.

São atitudes do dia a dia que evitam o desperdício de energia elétrica e, claro, adequam o consumo de energia à capacidade de pagamento da conta. Entre essas atitudes está aquisição de aparelhos elétricos mais eficientes, uma vez que eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes.

“Se puder, substitua-os por aparelhos mais novos e com selo PROCEL de eficiência energética. Isso irá ajudar muito na economia de energia e na redução das contas. Pesquise os modelos e potências para saber quais são mais eficientes. Na hora de usar, estude o manual para maximizar o uso e minimizar o gasto de energia”, aponta a companhia.

Outra dica é aproveitar a luz natural do dia, reduzindo o desperdício com energia. É importante acender luzes em ambientes já naturalmente iluminados e dar preferência por lugares com janelas amplas e paredes claras.

A companhia também orienta a troca das lâmpadas convencionais com as lâmpadas de LED. Mesmo que as lâmpadas LED sejam mais caras, a economia de longo prazo compensa os custos iniciais porque elas duram mais e consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais.