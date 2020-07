Consultas de vagas do Prouni está liberada; inscrições começam no dia 14 de julho

Estão disponíveis para consulta às vagas oferecidas pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos) para o segundo semestre deste ano. O programa possibilita que estudantes recebam bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior.

Pelo site do Prouni, o candidato pode pesquisar os cursos de seu interesse e descobrir a disponibilidade de vagas, universidades e ofertas de bolsa.

As inscrições estarão abertas entre os dias 14 e 17 de julho. O resultado da primeira chamada estará disponível no dia 21 do mesmo mês. Os candidatos selecionados terão uma semana para comprovar as informações prestadas na inscrição do programa.

A segunda chamada e a inscrição para a lista de espera vão acontecer ao longo do mês de prounagosto.

Quem pode participar?

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

É necessário que o estudante tenha cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.

Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

Para estudante com com deficiência não é necessário ter cursado todo ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.

Também tem direito professores da rede pública de ensino, que atuem na educação básica ou integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Veja todas as datas:

Inscrições: 14 a 17 de julho;

Resultado da 1ª chamada: 21 de julho;

Comprovação de informações da 1ª chamada: 21 a 28 de julho;

Resultado da 2ª chamada: 4 de agosto;

Comprovação de informações da 2ª chamada: 4 a 11 de agosto;

Prazo para participar da lista de espera: 18 a 20 de agosto;

Divulgação da lista de espera: 24 de agosto;

Comprovação de informações da lista de espera: 24 a 28 de agosto