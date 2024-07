Consult/93 FM divulga pesquisa de intenção de votos para prefeito de Mossoró

Instituto Consulta/93FM divulgou está quarta-feira,24, pesquisa realizada entre os dias 19 e 20 de julho mostra liderança do atual prefeito Allyson Bezerra(União Brasil) na corrida à Prefeitura de Mossoró.

No cenário espontâneo Allyson apresenta 57%, seguido por Genivan Vale (PL) com 2.83%, Lawrence Amorim (PSDB), com 2,67%, Nenhum: 8,5%, Não sabe dizer: 28,5,%0e Outro: 0,5%.

Já na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores, Allyson Bezerra (União Brasil): 68,5%; Genivan Vale (PL): 7,33%; Lawrence Amorim (PSDB): 4,83%; Zé Peixeiro (Republicanos): 2,33%; Tony Fernandes (Avante): 1,17%; Victor Hugo (UP): 0%; Irmã Ceição (PRTB): 0%; Nenhum: 9,33%; Não sabe dizer: 6,5%.

Perguntados se três candidatos citados a prefeito de Mossoró em qual deles votaria, os entrevistados responderam: Allyson com o apoio de José Agripino 70.33%; Genivan Vale com o apoio de Rogério Marinho e Styvesson, 9. 83% e Lawrence com o apoio da governadora Fátima Bezerra e o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira , 6%; nenhum, 9% e não sabe dizer , 4.83%.

Quem lidera a rejeição segundo a pesquisa é Lawrence Amorim com 10.83%; seguido por Zé Peixeiro com 8.67%; Genivan Vale, 5.17%; Vitor Hugo, 5%; Allyson Bezerra, 4.67%; Tony Fernandes , 2.67%; Irmã Ceição, 1.83%; nenhum, 3.3%, não sabe dizer, 44.5%; todos, 13.3%.

A pesquisa foi registrada com o protocolo RN-03995/24. A margem de erro é de 4%. Índice de confiança de 95%. Ouviu 600 pessoas