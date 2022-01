Consepe/Uern aprova proposta de retorno presencial para 14 de março

Nesta quarta-feira, 26, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) esteve reunido para definir sobre o retorno das aulas presenciais na instituição, que estava previsto para ocorrer no dia 02 de fevereiro. Diante do aumento dos casos de covid-19 em Mossoró e em todo o estado, o Conselho definiu que esse retorno presencial só ocorrerá no dia 14 de março.

Como ficou definido no calendário acadêmico, o semestre 2021.2 retornará no dia 2 de fevereiro, mas de forma remota. Até o dia 13 de março, as aulas se manterão no formato remoto, como vem ocorrendo há quase dois anos.

Ainda de acordo com a definição do Consepe, o período de 2 a 4 de fevereiro será destinado para o replanejamento departamental. Apesar da definição desta quarta-feira, o Comitê Covid da Uern avaliará o quadro epidemiológico a cada 10 dias pra termos uma volta presencial minimamente segura.

“De de fevereiro a 13 de março, serão remotas as disciplinas 100% teóricas. Aulas práticas e teórico-práticas podem ser presenciais com a aprovação dos departamentos. A PROEG ficou de emitir instruções normativas para nortear os departamentos sobre como proceder a partir de agora”, aponta a decisão.