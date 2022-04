Consepe regulamenta atividades acadêmicas remotas na Uern

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) regulamentou a realização de diversas atividades acadêmicas do semestre letivo 2021.2 de forma remota no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). A realização remota das atividades deve ser autorizada pelo Departamento dos respectivos cursos.

Poderão ser realizadas remotamente reuniões dos órgão colegiados das Unidades e Departamentos Acadêmicos; orientações de Trabalho de Conclusão de Curso e de Iniciação Científica; eventos institucionais de âmbito local, nacional ou internacional; defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso que conte com a participação de membro externo e/ou de discente com residência em município diferente do campus sede do respectivo curso.

As aulas de componentes curriculares que apresentarem dificuldade para integralização de sua carga horária, em decorrência de encerramento de contratação temporária, devidamente atestada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), também poderão ser feitas em formato remoto.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Progep) fica autorizada a promover os registros de resultados de componentes curriculares e de matrículas a eles subsequentes que não forem realizados dentro do prazo estabelecido em calendário acadêmico quando o atraso em questão decorrer de questões relacionadas à contratação temporária de docentes.