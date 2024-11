Conselho Regional de Contabilidade do RN orienta sobre planejamento após isenção do Imposto de Renda

A recente atualização na faixa de isenção do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (IRPF), anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, traz grandes impactos na economia doméstica e na arrecadação federal. Agora, serão incluídos na isenção contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil.

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRCRN) destaca que as mudanças exigem atenção não apenas dos contribuintes, mas também das empresas e profissionais da área.

Hoje, a isenção é para quem recebe até R$ 2.259,20 por mês. A nova faixa beneficiará 36 milhões de brasileiros; dentre eles, muitos potiguares. Isso significa uma redução estimada de 40 a 65 bilhões de reais por ano na arrecadação federal.

Mesmo em vantagem, o CRCRN alerta que é necessário planejamento financeiro e conhecimento das novas regras tributárias. Entre os pontos que merecem atenção estão a necessidade de ajuste na declaração anual e a análise sobre a permanência em regimes como o desconto simplificado.

A entidade reforça seu compromisso em promover a capacitação dos contadores potiguares, preparando-os para orientar a sociedade nas questões fiscais e fortalecer a relação entre cidadãos e o sistema tributário.