Conselho de Defesa Civil de Mossoró discute plano de ações frente aos impactos das chuvas fortes

Em resposta ao período de intensas chuvas e priorizando a segurança e o bem-estar das pessoas, a Prefeitura de Mossoró convocou uma reunião extraordinária do Conselho Municipal da Defesa Civil. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (4) no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência e teve como objetivo discutir e planejar ações imediatas diante das emergências que possam afetar o município.

A convocação se deu pela preocupação da gestão municipal em se antecipar sobre possíveis situações adversas, sejam elas naturais ou provocadas por outras eventualidades. A Defesa Civil de Mossoró vem desempenhando um importante papel na coordenação e na execução de medidas de rápida resposta, e através de uma atuação conjunta o resultado certamente se mostrará ainda mais eficaz.

Na ocasião, foram abordados temas importantes como a avaliação de riscos, estratégias de ação, mobilização, pontos de apoio, alerta, entre outros. Visando uma resposta ágil a população, foram traçados planos de contingência, considerando as diferentes necessidades em pontos mais críticos da cidade.

“Através do Conselho de Defesa Civil, aqui nos reunimos com os órgãos responsáveis por essa questão de prevenção a desastres corresponde à Defesa Civil. Várias instituições presentes para discutir ações, visando antecipar a questão de qualquer condição adversa em virtude da chuva, e caso aconteça algum problema, a gente está preparado para resolver. Além disso, várias posições foram ouvidas, entendidas e determinadas para que em conjunto possamos agir com eficiência, no intuito de evitar problemas”, ressaltou o secretário de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Walmary Costa.

Pelo município, integram o Conselho Municipal de Defesa Civil de Mossoró os titulares da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Também participam a Polícia Militar, Tiro de Guerra de Mossoró e Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura orienta ainda sobre as principais medidas preventivas, procedimentos de recuo, reforçando também a população sobre o descarte correto de lixo, além de outras instruções e recomendações que possam garantir a segurança. Se necessário, a gestão estará de prontidão para dá todo o suporte, visando a garantia da assistência adequada às pessoas afetadas, incluindo abrigo, alimentação, assistência médica e psicossocial.

A participação dos membros do Conselho Municipal da Defesa Civil, bem como de representantes de diferentes setores da sociedade civil, é fundamental para o sucesso deste esforço conjunto. A pluralidade de conhecimentos e experiências agregam e fortalece o debate para a construção de soluções cada vez mais eficazes