CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UM GRITO POR JUSTIÇA E SEGURANÇA

Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro

Em um mundo onde a igualdade deveria ser uma realidade, as mulheres ainda enfrentam um cenário de vulnerabilidade alarmante. A violência contra a mulher persiste como uma chaga em nossa sociedade, deixando marcas profundas e, em casos extremos, custando vidas.

Entre as formas mais cruéis dessa violência, destacam-se a violência física e o feminicídio. A violência física não só causa danos visíveis, como hematomas e fraturas, mas também deixa cicatrizes emocionais que podem perdurar por toda a vida. É um ato de covardia que subjuga, humilha e destrói a dignidade da mulher.

O feminicídio, por sua vez, é o ápice dessa brutalidade. É o assassinato de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres. É a expressão máxima do desrespeito à vida e à liberdade das mulheres, perpetrada por uma cultura que ainda enxerga o gênero feminino como inferior e submisso.

É crucial que enfrentemos essa realidade com coragem e determinação. Não podemos mais tolerar a perpetuação desse ciclo de violência. É preciso quebrar o silêncio, denunciar os agressores e criar redes de apoio para as vítimas. A justiça deve ser ágil e implacável, garantindo que os responsáveis por esses atos hediondos sejam punidos com rigor.

Além disso, a educação desempenha um papel fundamental na prevenção da violência contra a mulher. Desde cedo, é preciso ensinar o respeito mútuo, a igualdade de gênero e a valorização da vida humana, independentemente do sexo.

Nossa sociedade só será verdadeiramente justa e segura quando todas as mulheres puderem viver livres do medo e da opressão. É hora de unirmos nossas vozes em um clamor por justiça e igualdade. Juntos, podemos construir um mundo onde todas as mulheres sejam respeitadas, protegidas e valorizadas.