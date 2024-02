Conheça os cuidados que devem ser tomados ao lavar roupas infantis

riar uma criança é algo gratificante, porém é preciso tomar cuidado com tudo que envolve elas, inclusive suas roupas. Isso tem que ser feito porque a pele da criança é muito mais sensível, fina e frágil, e, com o passar dos anos e com a exposição a ambientes externos, se torna resistente.

Por conta disso, é muito comum doenças de pele surgirem em crianças que não possuem histórico de enfermidades, justamente por conta de suas roupas. Porém isso é fácil de ser resolvido seguindo algumas dicas simples de como cuidar das vestimentas de seus filhos.

Sempre lave antes do primeiro uso

Nunca se sabe por onde uma peça de roupa passou, ou que corpo a provou primeiro. Como a pele das crianças é mais sensível, o ideal ao se comprar uma peça de roupa é sempre lavá-la conforme as recomendações descritas na etiqueta.

Higienize a máquina antes de usá-la

Isso não vale somente para as crianças, mas é uma boa dica também para os adultos seguirem. Os filtros devem estar sempre higienizados para evitar o acúmulo de sujeira. Além disso, a cada 15 dias, o ideal é lavar a máquina com uma mistura de água e água sanitária no modo “enxágue”.

Lave separadamente roupas de adultos e crianças

Os adultos ficam expostos a mais tipos de situações perigosas para a saúde do que as crianças, e separar as peças é uma boa opção para preservar a saúde dos pequenos. Sem contar que as peças infantis geralmente exigem cuidados mais específicos para manter, inclusive o uso de produtos especiais.

A lavagem precisa ser delicada

Complementando o tópico anterior, é necessário tomar cuidado com o uso dos produtos usados para a lavagem das peças infantis. Priorize aqueles que têm menos solventes e substâncias que podem ser nocivas em sua composição, e desta forma, é possível evitar grande parte dos problemas que podem vir do uso delas.

Priorize a lavagem à mão

Para uma limpeza mais detalhada e delicada, a lavagem tem que ser feita à mão. Para quem quiser fazer isso, o ideal é usar um balde com uma mistura de água com sabão líquido, molhar as peças, e lavá-las realizando movimentos circulares com as mãos. Após esse processo, deixe de molho por 15 minutos e enxágue com água corrente.

Armazenagem também é importante

Ter um All Star infantil é muito legal para o pequeno ter estilo, mas, apesar de resistente, sele precisa ser armazenado em local adequado para não estragar. Por conta disso, procure guardar peças de roupas em espaços que evitem ácaro ou mofo.

Use sabão de coco ou neutro na lavagem

Os sabões neutros, ou de coco, são famosos por serem os melhores para lidar com roupas delicadas, pois eles mantêm um aroma neutro e não possuem tantos produtos que podem ser prejudiciais para a pele dos pequenos.

Evite muito amaciante

No que se refere a crianças, o uso em excesso de amaciantes não é muito indicado. O ideal é o uso de sabão líquido, e, caso seja necessário, ou queira usar o produto, o indicado é usar uma dosagem muito pequena.

Agência Conversion