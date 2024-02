Conheça o interventor do presídio federal em Mossoró

Do Metrópoles

O Ministério da Justiça nomeou o policial penal federal Carlos Luis Vieira Pires como interventor no presídio federal de Mossoró (RN). A medida foi tomada após a fuga dos presos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos.

O novo interventor foi nomeado por meio da portaria publicada na noite dessa quarta-feira (14), que já está em vigor. A intervenção foi determinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também afastou toda a direção do presídio.

Servidor de carreira desde 2006, Carlos Luis Vieira Pires é o coordenador-geral de Classificação e Remoção de Presos, em Brasília. Ele já foi diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas (PR), a primeira unidade do Brasil, e também da Penitenciária Federal de Porto Velho.

Bacharel em Direito, o policial penal tem pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, Direitos Humanos e Ressocialização, além de docência no Ensino Superior. No currículo, Pires acumula atividades de gestão e chefia.

O policial viajou para a cidade potiguar ainda na tarde dessa quarta, junto com o secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia. O diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona, também integra a comitiva.

Com isso, ficou em Brasília o diretor penitenciário substituto, José Renato Vaz. Foi ele quem assinou a portaria às 23h02 e designou Vieira Pires para, além de interventor, ser diretor interino da penitenciária de segurança máxima.