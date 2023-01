Conheça o condomínio de luxo onde Bolsonaro está hospedado nos EUA

Por Claudia Meireles – Metrópoles

No penúltimo dia antes de terminar o mandato, o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) viajou para os Estados Unidos. Ele foi acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e da caçula, Laura, de 12 anos. Em solo norte-americano, a família está hospedada na casa de José Aldo, lutador de MMA. A residência do atleta fica situada no condomínio de luxo Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida.

A Coluna Claudia Meireles ficou curiosa para saber detalhes do conglomerado de luxo. Ao pesquisar, descobriu que o local conta com academia, dois restaurantes, parque aquático e lojas de conveniência. A cidade é famosa por receber turistas. Os interessados podem ficar no complexo, onde há casas disponíveis para aluguel. Entretanto, os futuros visitantes precisarão desembolsar entre US$ 517 e US$ 1 mil, o equivalente a R$ 2,7 a R$ 5,2 mil.

O Encore Resort At Reunion dispõe de programas para todas as idades@encoreresort/Instagram/Reprodução Fachada de uma mansão@encoreresort/Instagram/Reprodução

Quem almeja se hospedar no Encore Resort at Reunion precisa reservar alguma residência por, no mínimo, três noites. Em sites de avaliação de hotéis, o condomínio de luxo dispõe de cinco estrelas. Em 2020, o complexo integrou a lista do Travelers’ Choice, do Tripadvisor. Vale deixar claro que todos os visitantes tem acesso grátis ao parque aquático. O endereço fica a 15 minutos de carro do Walt Disney World e 16, do parque temático Animal Kingdom.

Para controlar o check-in e o check-out dos hóspedes, cada casa do complexo contém um QR Code a fim de liberar a entrada no portão principal. No site oficial, há uma descrição a respeito das residências que compõem o Encore, definido como “principal marca de resorts de casas de férias”. “Todos os nossos tipos de unidades são construídos com o mesmo alto padrão para proporcionar uma experiência de classe mundial aos nossos hóspedes”, escreveram na página.

Complexo visto de cima

Sala de jantar privativa

Na página do Encore Resort at Reunion, há uma lista de tópicos que tornam a “experiência diferenciada”. O primeiro quesito é: “Amenidades de classe mundial, como nosso parque aquático com tobogãs emocionantes, playground aquático infantil, piscina para adultos, fliperama e cabanas”. De acordo com o site, chef ou barman particular pode ser providenciado. Como seria de se esperar, o condomínio de luxo é fechado, com segurança 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com programação para todas as idades, o complexo inclui sala de ginástica e quadras de recreação de vôlei, tênis, basquete, entre outros.