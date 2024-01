+Conheça 3 áreas do mercado que entraram em ascensão com o e-commerce

A pandemia do Covid-19 apenas fortaleceu uma tendência que já vinha ganhando muita força. Hoje, mesmo de volta à normalidade, o e-commerce continua liderando o comércio brasileiro e apresentando números cada vez maiores, ano após ano. De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), o faturamento do comércio virtual no país ao longo de 2023 foi de R$ 185,7 bilhões, com expectativa de superar os R$ 200 bilhões em 2024.

Diante de números tão altos, certamente alguns mercados tirariam mais proveito dessa tendência. A alta demanda do e-commerce e a popularização do digital criou uma procura maior por profissionais que consigam elevar a experiência de compra virtual a um novo patamar. Confira quais foram as áreas do mercado mais beneficiadas nesse período:

Desenvolvimento para web

A começar pelo setor de tecnologia, é natural que profissões ligadas ao virtual sejam as mais impactadas neste cenário. A demanda por programadores e desenvolvedores de sites está cada vez mais alta, pois até mesmo pequenos lojistas querem garantir um espaço só seu na internet.

Muitas lojas atuam exclusivamente pelos marketplaces, mas, conforme o negócio se expande, a tendência é que procurem estabelecer um canal de compras e atendimento exclusivo para a marca. É aqui que entra o papel dos desenvolvedores, que são os responsáveis por criar sites personalizados e dinâmicos, que sejam funcionais tanto em computadores quanto em dispositivos mobile.

Marketing digital

A concorrência no meio digital é muito alta, e, para garantir sua sobrevivência no e-commerce, muitas empresas vêm investindo pesado no marketing digital. Essa modalidade é especializada em promover qualquer tipo de negócio no ambiente digital, o que inclui uma utilização estratégica das redes sociais, publicação de conteúdo previamente planejado com frequência e muito mais.

Além de profissionais formados em marketing e publicidade, o marketing digital também tem uma demanda constante por outros cargos como designers e redatores. A criação de conteúdo é uma área muito ampla que demanda a expertise de diversas formações, então muitos profissionais vêm sendo beneficiados.

Logística

A logística é um fator imprescindível para qualquer modalidade de comércio, então não poderia ser diferente no e-commerce. Para se adaptar à categoria, foram surgindo diversas ferramentas e empreendimentos como softwares de gestão, empresas que terceirizam transporte e responsabilidades administrativas, entre outras atividades relacionadas.

Trata-se de um setor muito amplo e que tem espaço em praticamente qualquer tipo de empreendimento, então aqueles que estão cursando uma faculdade de logística EAD certamente terão diversas oportunidades no mercado. Seguir carreira direcionada ao e-commerce tende a se tornar ainda mais fácil.

Agência Conversion