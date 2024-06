Congresso reúne gestores e profissionais para discutir atenção à saúde no RN

Gestão hospitalar, distribuição de medicamentos, exames e consultas, política de atenção primária. Todos estes – e inúmeros outros – temas passam pela área de atenção à saúde. Para debater, apresentar projetos e construir soluções conjuntas, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) promove hoje (13) e amanhã (14), o I Congresso Potiguar de Atenção à Saúde.

Reunindo mais de 700 profissionais, gestores e demais pessoas envolvidas com a saúde do Rio Grande do Norte, o congresso teve sua abertura na manhã desta quinta-feira (13) com a mesa presidida pela governadora Fátima Bezerra. “Esse congresso tem um simbolismo muito grande, porque é na atenção à saúde onde tudo começa, através do regime de cooperação entre todos os entes da saúde. O encontro para troca de experiência é essencial para garantir um SUS com qualidade e eficiência, que não é uma tarefa fácil, mas que temos o compromisso de atender”, disse a governadora.

Durante os dois dias de congresso, que é organizado pela Coordenadoria de Atenção à Saúde da Sesap, acontecem mesas de debate, exposições, workshops e oficinas com figuras da saúde do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Ministério da Saúde. “É um momento marcante na história do SUS do RN, para discutir as ideias que sejam resolutivas e beneficiem a população”, completou a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho.

Grande parte dos participantes do congresso atuam diretamente nos municípios, que são peças-chave nas políticas de atenção à saúde. “Esse espaço junta a excelência da saúde do nosso estado para discutir o cuidado aos potiguares. Isso é muito importante para a reflexão e construção do SUS no nosso estado”, ressaltou Maria Eliza Garcia, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN.

Entre os apoiadores do evento está o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LAIS-UFRN), que coopera também diretamente no desenvolvimento de diversas ferramentas digitais utilizadas na atenção à saúde. “É um momento extremamente importante que conecta academia, serviços, gestão e formação. Agradecemos também enquanto laboratório por esse espaço para se discutir ciência”, completou o diretor do LAIS, professor Ricardo Valentim.

Também participaram da abertura do Congresso Potiguar de Atenção à Saúde a deputada estadual Divaneide Basílio, o vereador por Natal Daniel Valença, o superintendente estadual do Ministério da Saúde Jalmir Simões, representantes do Conselho Estadual de Saúde e diversos gestores e técnicos federais, estaduais e municipais.