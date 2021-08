Congresso Internacional de Assistência Social, da LBV, começa nesta segunda (30) em formato on-line

Doutor em Economia do Meio Ambiente pela Universidade Utrecht (Holanda) e representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) na Colômbia, Alan Bojanic é presença confirmada no 26º Congresso Internacional de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade (LBV), que ocorrerá nos próximos dias 30 e 31 de agosto (segunda e terça-feira), em formato on-line.

Ele apresentará palestra sobre “Segurança alimentar e nutricional e os impactos da pandemia”, tema pertinente diante da situação enfrentada por milhares de famílias que foram atingidas pela pandemia do novo coronavírus e que agravou o cenário de instabilidade socioeconômica e a vulnerabilidade das pessoas, em razão do aumento do desemprego, da perda de renda, das desigualdades alimentares e da escassez de alimentos.

Muitas iniciativas, a exemplo de campanhas e ações para mobilização de doações, têm sido realizadas com o objetivo de combater a fome e de amenizar os efeitos negativos da pandemia para quem vive em insegurança alimentar. O trabalho das entidades de assistência social, com ações permanentes e contínuas, tem feito a diferença nestes momentos de tantos desafios e tem sido fundamental na vida das famílias que dependem da Solidariedade para ter alimento à mesa e ainda poder se proteger da Covid-19.

Mais de 3.700 pessoas de todos os Estados do país e de 14 países já se inscreveram para participar do Congresso. Para quem quiser participar, o evento é gratuito com opção de uma taxa simbólica e fornecimento de certificado de participação.

Serviço:

Evento: 26º Congresso Internacional de Assistência Social, da LBV — edição on-line.

Tema: “Desigualdade social e pobreza: impactos psicossociais da pandemia”.

Para quem: Profissionais atuantes nas áreas da Assistência Social e dos Direitos Humanos, representantes da sociedade civil e de movimentos sociais e comunidade acadêmica.

Data e horário: 30 e 31 de agosto, às 19h30.

Inscrições: aqui.