Confira relatório pluviométrico das últimas 48 horas nas zonas rural e urbana de Mossoró

Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), junto a agricultores na zona rural de Mossoró, mostra que algumas comunidades registraram chuvas nas últimas 48 horas. O balanço compreende as quatro regiões.

O relatório pluviométrico divulgado pela Seadru destaca 93 milímetros registrados na localidade de Cordão de Sombra I, localizada na região Leste do município. Outras duas comunidades registraram altos índices de chuva no período. Espinheirinho (44 mm) e Sítio dos Galdinos (13 mm). Já na região Oeste, a comunidade de Guarajá registrou o acúmulo de chuvas nas últimas 48 horas ficou em 13 mm.

O levantamento aponta ainda que houve registro pluviométrico na Maísa, Córrego Mossoró, localizadas na Região Norte, Lorena, São João da Várzea e Santa Fé, todas na parte Sul do município. Essas comunidades não têm o volume pluviométrico (total de milímetros).

ZONA URBANA

Os pluviômetros instalados em localidades na zona urbana de Mossoró também registraram chuvas. O maior volume acumulado foi na região do bairro Aeroporto, com 14,83 milímetros. Já no Alto da Conceição o equipamento apontou para 10,4 mm.

O levantamento destaca ainda que no pluviômetro instalado no bairro Costa e Silva, a chuva acumulada foi de 8,8 mm e no do bairro Paredões a precipitação registrada foi de 2,6 mm.