Confira os vencedores do concurso “Declare seu amor por Mossoró”

Nesta sexta-feira, 11, aconteceu a final da primeira fase do concurso “Declare seu amor por Mossoró”, realizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Cultural em parceria com a Status Eventos e Produções.

Os competidores se apresentaram ao público acompanhados por uma banda local, e três canções foram classificadas em 1º, 2º e 3º lugar. Os vencedores receberão as seguintes premiações: 1° lugar: R$ 3 mil (além da gravação do áudio da composição vencedora em Studio e vídeo clipe musical); 2° lugar R$ 2 mil; e 3° lugar R$ 1 mil.

Gisele Ferreira de Lima, autora da canção Laço de Amor, está entre os finalistas classificados. “Participar do concurso para mim foi uma experiência indizível! Tornar público algo seu, saído alí de sua mente, feito com todo cuidado e amor, não tem dinheiro no mundo que pague. Muito grata pela oportunidade, pela iniciativa, que apareçam mais e mais dessa natureza.”

As apresentações ocorreram na Praça Cícero Dias, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado. De acordo com a Secretária Municipal de Cultura, Isaura Amélia, o projeto foi pensado com a finalidade de promover músicas autorais sobre Mossoró, sendo uma das iniciativas contempladas pelo edital 005/2020, da Lei Aldir Blanc.

Rosalba Ciarlini, prefeita de Mossoró, parabenizou os ganhadores e todos os participantes do concurso. “As músicas vencedoras são belíssimas, encantaram a todos nós, valeu a pena todo o trabalho. Parabenizo aos vencedores e a secretária de cultura Isaura Amélia pela iniciativa e a todos os envolvidos”, destacou.

Veja o resultado final da 1ª fase do Concurso de Música Autoral “Declare seu Amor por Mossoró”:

Amor por Mossoró

Compositor: Antônio Carlos da Silva Brito

Saudades de Mossoró

Compositor: Renato Borges de Souza

Laço de Amor

Compositora: Gisele Ferreira de Lima