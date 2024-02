Confira os pontos de vacinação contra a dengue em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró disponibiliza à população pontos de vacinação contra a dengue em todas as regiões do município. Pais ou responsáveis por crianças de 10 e 11 anos, público-alvo da campanha, devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para garantir a imunização.

Ao todo, 10 Unidades Básicas de Saúde polos estão ofertando o imunizante que protege contra a dengue. Elas estão abertas à população das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Unidades polos:

Centro Clínico Edgard Burlamaqui (Centro);

UBS Dr. Chico Costa (Santo Antônio);

UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição III);

UBS Dr. Cid Salém (Abolição IV);

UBS Chico Porto (Ouro Negro);

UBS Raimundo Renê (Boa Vista);

UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição);

UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel);

UBS Vereador Layhre Rosado (Alto de Sumaré);

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho (Pintos).

Além dessas unidades, a vacinação contra a dengue também está sendo ofertada em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A Faculdade de Enfermagem, no bairro Centro, atende ao público de segunda a quinta-feira, das 17h às 20h.

No ato da vacinação, é necessário que pais ou responsáveis pelas crianças apresentem documento comprobatório de residência no município de Mossoró.

A vacina contra a dengue é aplicada em duas doses, com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda. É importante destacar que a Prefeitura de Mossoró também oferta vacinação à população da zona rural, mediante demandas apresentadas pelas equipes de saúde das comunidades.