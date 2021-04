Confira os jogos do Campeonato Potiguar

Marcando o retorno do Campeonato Potiguar, a Federação Norte rio-grandense de Futebol (FNF), confirmou nesta segunda-feira (05), duas partidas iniciais: Assu x Força e Luz e Palmeira x América-RN.

A competição havia sido suspensa no período de 20 de março a 2 de abril em razão do decreto do governo que estabeleceu medidas mais rígidas para combater o avanço da pandemia no Rio Grande do Norte.

Com novas medidas, o governo autorizou os treinos das equipes que disputam o campeonato estadual e, posteriormente, liberou os jogos de futebol profissional no RN.

Confira os jogos agendados:

8 de abril – quinta-feira

Assu x Força e Luz – 15h30 (Edgarzão)

Palmeira x América-RN – 15h (Frasqueirão)

11 de abril – domingo

Santa Cruz de Natal x Globo FC – 15h (Frasqueirão)

Potiguar x Palmeira – 15h30 (Nogueirão)

16 de abril – sexta-feira

Globo FC x Assu – 15h (Barretão)

Potiguar x Força e Luz – 15h30 (Nogueirão)

18 de abril – domingo

América-RN x ABC – 16h (Arena das Dunas)

21 de abril – quarta-feira

ABC x Potiguar – 15h30 (Frasqueirão)

25 de abril – domingo

ABC x Santa Cruz de Natal – 16h (Frasqueirão)

28 de abril – quarta-feira

América-RN x Potiguar

Assu x ABC

Santa Cruz de Natal x Palmeira

Força e Luz x Globo FC