Confira os horários de funcionamento dos órgãos estaduais durante feriado da Semana Santa

Em virtude do feriado da Semana Santa, órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Governo do RN, terão horários diferenciados de funcionamento. O Decreto nº 33.457, que estabelece o ponto facultativo na quinta-feira (28), foi publicado na edição do sábado (22), no Diário Oficial do Estado. No dia 29 é Sexta-feira da Paixão, feriado nacional.

A medida, porém, não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais como hospitais, segurança e transportes.

O QUE MUDA DE HORÁRIO

UNICAT – Na quinta-feira (28) funcionará em horário normal. Já na sexta-feira (29) estará fechada. Reabre no sábado (30), funcionando até às 13h.

DETRAN – O Órgão seguirá o decreto. Todas as unidades do Detran (sede e Centrais do Cidadão) estarão fechadas na quinta e na sexta.

Os cidadãos que tenham agendamento para a quinta-feira (28) poderão comparecer na respectiva unidade durante a semana seguinte (com o comprovante de agendamento) ou, se preferir, reagendar o atendimento.

As clínicas médicas e psicológicas não irão atender. Já os centros de formação de condutores (CFC’s) terão atendimento normal.

HEMONORTE (Sede) – Funciona das 7h às 18h na quinta-feira e fecha na sexta. No sábado (30), abrirá das 7h às 18 e fecha no domingo.

HEMONORTE (ESPAÇO PARTAGE SHOPPING – ZONA NORTE) – Funciona apenas até a quinta-feira (28), das 8h às 17h. Sexta, sábado e domingo permanecerá fechado.

PARQUE DAS DUNAS – Não terá alteração no horário de funcionamento, abrindo todos os dias, das 7h30 às 17h.

CAJUEIRO DE PIRANJI – Também não terá alteração no horário de funcionamento, abrindo todos os dias, das 7h30 às 17h.

CAERN – Quinta e sexta-feira não haverá atendimento presencial. Na ocorrência de casos de urgência, o interessado deve entrar em contato com a Caern através de algum de seus canais de atendimento virtuais para envio das equipes de plantão:

Site: www.caern.com.br

Download do aplicativo Caern (IOS e Android)

Teleatendimento: 155

Whatsapp: 84 – 98818-8400

CENTRAIS DO CIDADÃO – Estarão fechadas durante o feriado da Semana Santa. Reabrem na segunda-feira (1/4), retomando o atendimento presencial.

ITEP – Fecha durante o feriado da Semana Santa. Reabre na segunda-feira (1/4), retomando o atendimento presencial. Os agendamentos para emissão do RG, no entanto, podem ser feitos já a partir da sexta-feira (29), uma vez que o sistema é online.

CEASA – O mercado abrirá normalmente na quinta (28) e no sábado (30), no horário das 3h às 13h para o público. Das 13h às 18h funcionará apenas para expediente interno. Fecha na sexta-feira (29) e no domingo (31).

JUCERN – Fecha na quinta (28) e na sexta-feira (29), reabrindo na segunda-feira (1/4).

IPEM (sede e regional) – Fechado na quinta e na sexta-feira. Atendimento retoma na segunda-feira (1/4).

TEATRO ALBERTO MARANHÃO – Aberto todos os dias do feriado

FORTE DOS REIS MAGOS – Aberto todos os dias do feriado

CIDADE DA CRIANÇA – Fecha na quinta e na sexta-feira (28 e 29) e abre no sábado e domingo (30 e 31).

BIBLIOTECA CÂMARA CASCUDO – Aberta até a quinta-feira (28). Fecha a partir da sexta e só reabre na segunda (1/4).

PINACOTECA POTIGUAR – Fecha na quinta e na sexta-feira (28 e 29) e abre no sábado e no domingo (30 e 31).

PAPÓDROMO – Fechado a partir da quinta (28) até o domingo (31)

SEDE FJA – Fechada a partir da quinta (28) até o domingo (31)

EDTAM – Fechado a partir da quinta (28) até o domingo (31)

MEMORIAL CÂMARA CASCUDO – Fechado a partir da quinta (28) até o domingo (31)

CASAS DE CULTURA – Fechadas a partir da quinta (28) até o domingo (31)

CASA DE CULTURA DE MACAÍBA – Abre na quinta e na sexta-feira (28 e 29) e fecha no sábado e no domingo (30 e 31).

CASA DE CULTURA DE MARTINS – Abre na quinta e na sexta-feira (28 e 29) e fecha no sábado e no domingo (30 e 31).

MUSEU DA RAMPA – Fecha na quinta e na sexta-feira (28 e 29) e abre no sábado e no domingo (30 e 31).

INSTITUTO DE MÚSICA WALDEMAR DE ALMEIDA – Fechado todos os dias do feriado